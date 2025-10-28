Cottbus - Fußball-Bundesligist RB Leipzig trauert um einen Fan. Am Rande des Pokalspiels der Sachsen beim Drittliga-Spitzenreiter Energie Cottbus ist ein Leipziger Anhänger gestorben. Das teilte der Club mit. "Beim Zutritt zum Stadion kam es tragischerweise ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall. Wir haben soeben die traurige Information erhalten, dass der betroffene RB-Leipzig-Fan im Klinikum verstorben ist", hieß es in der Mitteilung des zweimaligen DFB-Pokalsiegers.
DFB-Pokal Nach medizinischem Notfall: Leipzig-Fan in Cottbus gestorben
dpa 28.10.2025 - 22:08 Uhr