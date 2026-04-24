"Ich versuche einfach nur, meinen Körper reinzustellen. Für mich ist es absolut kein Foulspiel", sagte Höler im TV-Sender Sky. Er hatte sofort nach der Szene Kontakt mit Schiedsrichter Welz. "Ich habe ihm gesagt, dass es eine Frechheit ist, das wegzupfeifen. Und er hat gesagt, dass es eine glasklare Entscheidung ist", berichtete Höler. Welz habe nicht mit sich reden lassen. "Also ich weiß nicht, was er in dieser Szene gesehen hat", sagte der Freiburger Stürmer.