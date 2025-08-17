DFB-Pokal: Meuselwitzer Hoffnung lebt elf Minuten

Ohne einmal den Ball berührt zu haben, lag der gastgebende Regionalligist bereits nach 18 Sekunden im Rückstand. Eine Flanke erreichte Schleusener, der – umringt von drei ZFC-Akteuren – relativ unbedrängt zum erfolgreichen Kopfball ansetzen konnte. Das schnelle 0:2 aus ZFC-Sicht entsprang einem fulminanten 30-Meter-Schuss, der unhaltbar im ZFC-Tor einschlug. Doch Meuselwitz rappelte sich in der Folgezeit auf. Ab Minute 25 war eher kein Zwei-Klassen-Unterschied zu erkennen. Vielmehr machten die Zipsendorfer das Spiel und kamen durch René Eckardt (27.) – er traf nach einem Sololauf durchs KSC-Mittelfeld nur das Aluminium –, Andy Trübenbach (30.) und Florian Hansch (36.) zu drei Großchancen. Es rächte sich, dass die Möglichkeiten nicht genutzt wurden, denn Karlsruhes Schleusener machte noch in der ersten Halbzeit den Deckel drauf.