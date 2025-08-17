DFB-Pokal: Meuselwitz verkauft sich trotz 0:5 gegen KSC teuer

Meuselwitz - Die Pokal-Hürde Karlsruher SC war für den ZFC Meuselwitz doch zu hoch. Trotz einer 0:5 (0:3)-Niederlage versteckte sich der thüringische Pokalsieger gegen den Fußball-Zweitligisten nicht und lieferte zumindest 20 Minuten in der ersten Halbzeit eine respektable Leistung ab. Dass es zu diesem Zeitpunkt durch Treffer von Fabian Schleusener (1.) und Nicolai Rapp (11.) 2:0 für die Gäste stand, tat dem keinen Abbruch. Die weiteren Treffer für den Favoriten markierten vor 4.369 Zuschauern erneut Schleusener (42.), Lilian Egloff (52.) und Christoph Kobald (56.).