Leipzig - RB Leipzig muss in der ersten Rundes des DFB-Pokals beim SV Sandhausen an einem Samstag antreten. Das teilte der DFB mit. Anpfiff am 16. August ist um 15.30 Uhr. Dynamo Dresden muss gegen Erstligisten FSV Mainz an einem Montagabend spielen. Das Spiel am 18. August in der Elbestadt startet um 18.00 Uhr.