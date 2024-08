DFB-Pokal Kompany wie Klinsmann und van Gaal - "Gutes Gefühl holen"

München - Mit der Pokal-Misere des FC Bayern München in den vergangenen Jahren mag sich Vincent Kompany vor seinem ersten Pflichtspiel als neuer Bayern-Trainer nicht befassen. "Was die letzten Jahre passiert ist, ist nicht mein Thema. Wir können hier viel über unsere Ziele reden, aber für mich zählt jetzt die Partie und dann sehen wir weiter", sagte der 38-Jährige. Nach fünf Testspielen in der Vorbereitung, als es vier Siege und ein Remis gab, freuen sich die Protagonisten beim deutschen Fußball-Rekordmeister, dass es am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim SSV Ulm im DFB-Pokal wieder um Zählbares geht.