Einer, der beide Trainer aufmerksam beobachtet, ist Uli Hoeneß. Bayern Münchens Ehrenpräsident nennt Kompany "einen Sechser im Lotto". Der 74-Jährige schwärmte vor einer Woche bei der Münchner Meisterfeier: "Vincent Kompany macht einfach alles richtig. Er ist sehr sympathisch. Er ist konsequent. Er hat große soziale Kompetenz. Er ist ein überragender Trainer."

Was Uli Hoeneß seinem Neffen zutraut

Uli Hoeneß ist aber auch sehr angetan vom Wirken seines Neffen, über den er jüngst in einem DAZN-Interview angesprochen auf eine mögliche Zukunft als Coach der Bayern-Profis sagte: "Er kommt mindestens mal infrage." Aktuell steht Komapny im Ranking aber noch vor dem Hoeneß-Neffen. "Kompany kann von mir aus noch fünf oder zehn Jahre hierbleiben", äußerte Uli Hoeneß.

Eine Bayern-Vergangenheit hat Sebastian Hoeneß übrigens schon: Er führte die zweite Mannschaft 2019/20 sensationell zur Meisterschaft in der 3. Liga. Der berühmtere Fußballspieler war Kompany. Und die Strahlkraft des Belgiers als Trainer ist aktuell auch noch größer als die von Sebastian Hoeneß.

In Berlin kommt es zum vierten Aufeinandertreffen der Saison. Sie begann mit einem 2:1 für Bayern im Supercup. Es folgten ein 5:0 und 4:2 in der Liga. Mit dem Heimsieg im Rückspiel machten die Bayern am 19. April vorzeitig den 35. Meistertitel in der Allianz Arena perfekt. Nun beendet das DFB-Pokalfinale die nationale Spielzeit. Muss Hoeneß wieder Kompany zum Titel gratulieren? Oder Kompany dem VfB-Kollegen zur erfolgreichen Titelverteidigung?