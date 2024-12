Trainer Vincent Kompany hatte nach dem 1:1 im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund schon mit dem Ausfall gerechnet. "Das wird natürlich knapp", hatte Kompany gesagt. Der englische Torjäger war nach gut einer halben Stunde ausgewechselt worden. "Ich kenne nicht so viele Spieler, die sich so schnell erholen in so kurzer Zeit", meinte Kompany. Einen längeren Ausfall muss der belgische Trainer nach der Diagnose vom Sonntag nicht befürchten. "Er hat gemerkt, dass was im Oberschenkel ist, er sagte aber auch, das war jetzt nicht schlimm", berichtete Bayern-Sportvorstand Max Eberl.