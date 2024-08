Sofort Fokus auf Sachsen-Derby am Freitag

An das nächste Pokalspiel nicht, aber an den nächsten Gegner in der 3. Liga. Und dieses Spiel ist wohl eines der Wichtigsten für die Fans: das Sachsen-Duell beim FC Erzgebirge Aue am Freitag (19.00/MagentaSport). Angesichts der Tatsache, dass Saarbrücken in der Vorsaison nach den Pokal-Auftritten in der Meisterschaft schwächelte, ist Stamm entspannt. "Wir spielen im Schacht am Freitag, da muss ich keinen motivieren oder in einen Fokus reinbringen. Da ist einfach eine unheimliche Vorfreude da. Ich bin mir sicher, dass ich am Freitag keinen anschieben muss", bemerkte der Trainer nach seiner DFB-Pokal-Premiere.