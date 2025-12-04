Berlin - Bayern-Stürmer Harry Kane sieht im Pokal-Kampfsieg bei Union Berlin einen weiteren Entwicklungsschritt für die Münchner. "Wir dominieren viele Spiele. Das war heute eine andere Art von Spiel, in dem wir etwas mehr Charakter und etwas mehr Zusammenhalt zeigen mussten. Und das haben wir wirklich gut gemacht", sagte der Engländer nach dem knappen 3:2 im Achtelfinale im Stadion An der Alten Försterei. "Ihr habt daran, wie wir gefeiert haben, gesehen, dass es ein wichtiger Moment für unsere Saison war."