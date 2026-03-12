DFB-Pokal: Jena im Halbfinale gegen Wolfsburg

Bundesliga-Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena hat im DFB-Pokal das Halbfinale erreicht. Die Fußballerinnen besiegten den Zweitligisten SC Sand im Viertelfinale mit 4:1 (1:1). Spielerin des Abends war die Schwedin Olivia Alcaide, der in der zweiten Halbzeit ein Hattrick gelang. Im Halbfinale trifft Jena daheim auf den VfL Wolfsburg. Der Rekordpokalsieger gewann 1:0 (1:0) im Top-Duell mit Eintracht Frankfurt. Die Partie findet Anfang April statt.