DFB-Pokal: Jena im Halbfinale gegen Wolfsburg

Im Viertelfinale gegen den FC Sand ragt eine Jenaer Spielerin heraus.
Bundesliga-Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena hat im DFB-Pokal das Halbfinale erreicht. Die Fußballerinnen besiegten den Zweitligisten SC Sand im Viertelfinale mit 4:1 (1:1). Spielerin des Abends war die Schwedin Olivia Alcaide, der in der zweiten Halbzeit ein Hattrick gelang. Im Halbfinale trifft Jena daheim auf den VfL Wolfsburg. Der Rekordpokalsieger gewann 1:0 (1:0) im Top-Duell mit Eintracht Frankfurt. Die Partie findet Anfang April statt.
Melina Reute brachte Jena am Mittwochabend bereits in der 18. Minute in Führung. Danach waren die Außenseiterinnen aus Baden-Württemberg jedoch lange Zeit das bessere Team. Die Japanerin Rio Takizawa traf in der 40. Minute sehenswert zum verdienten Ausgleich. Danach war Sand dem 2:1 näher als Jena.
Nur eine Spielerin konnte der Zweitligist nicht stoppen: die 28-jährige Alcaide, die erst im Januar von Fenerbahçe Istanbul nach Jena gewechselt war. Die Schwedin traf in der 68., 81. und 89. Minute für ihr neues Team.
2010 standen die Thüringerinnen unter dem Namen USV Jena sogar schon einmal im Endspiel des DFB-Pokals. Damals verloren sie jedoch gegen den FCR 2001 Duisburg mit 0:1.