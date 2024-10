Elf Jahre verbrachte Matarazzo bei den Franken. Er beendete dort 2010 seine Spielerkarriere, schaffte den Sprung ins Trainergeschäft, ehe er 2017 zur TSG in den Nachwuchs wechselte. Sein Sohn wurde in Nürnberg geboren. "In so einer langen Zeit wächst man in Strukturen hinein. Das prägt einen. Der Club bleibt immer ein wichtiger Teil meines Lebens", sagte der 46-Jährige. Doch im Spiel soll das keine Rolle spielen.