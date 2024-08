Höhnische Gesänge

Bayer mühte sich, aber es klickte offensiv einfach nicht. "Und ihr wollt Deutscher Meister sein?"-Gesänge waren die logische Folge, daran änderten auch Patrik Schicks (25.) Versuch ans Außennetz und ein erneuter Pfostentreffer von Adli (31.) nichts. Die größte Chance des ersten Durchgangs hatte Jenas Stürmer Cemal Sezer (42.), doch der trat wenige Meter vor dem Tor einfach über den Ball.

Ein Tor wäre eine geschichtsträchtige Premiere der Thüringer gewesen, das gelang in den bisherigen Pokal-Duellen mit Leverkusen nämlich nicht. 1992 gab es ein 0:2, 20 Jahre später ein 0:4 gegen die Werkself.

Hofmanns erlösender Kopfball

Meistertrainer Alonso reagierte in der Pause, brachte auf der linken Seite Alejandro Grimaldo. Das zahlte sich umgehend aus, denn eine Flanke des Spaniers segelte in Richtung Hofmann, der per Kopf die Führung erzielte. Jena zeigte sich davon allerdings überhaupt nicht beeindruckt, spielte weiter gut mit und hatte durch den eingewechselten Kay Seidemann (65.) den Ausgleich auf dem Fuß.

Alonso reagierte erneut, brachte in Nationalspieler Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Granit Xhaka drei weitere Stammkräfte. Doch die nächste gute Chance hatte wieder Jena. NIls Butzen (77.) kam nach einer Ecke zum Abschluss, traf den Ball aber nicht voll. So rettete Leverkusen den knappen Sieg über die Zeit, auch weil Jenas Hamza Muqaj in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz über das leere Tor schoss.