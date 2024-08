Für den 58-Jährigen ist die Partie ein Bonusspiel, eine Belohnung für die abgelaufene Saison. "Wir haben ein volles Stadion, einen attraktiven Gegner, was will man mehr?", fragte der Bulgare. Und mit zwei Siegen aus den ersten beiden Ligaspielen gegen Hannover 96 II und beim Absteiger VfL Osnabrück befindet sich der Underdog bereits in einem gewissen Rhythmus, während Gladbach die Pflichtspielpremiere bestreitet. Zudem greift das Trainer-Urgestein in die Trickkiste der Geschichte. Als Trainer von Preußen Münster habe er am 19. August 2012 mit einem 4:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Werder Bremen bereits einmal eine Überraschung geschafft.