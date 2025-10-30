Beim FC lag so etwas wie eine Sensation in der Luft - für 30 Minuten. Die Kölner stellten die Bayern mit ihrem aggressiven Spiel vor Probleme und gingen nach einer Ecke durch Ragnar Ache (31.) in Führung. "Da habe ich mir Sorgen gemacht um das Stadion, dass es nicht auseinander fällt", witzelte Kwasniok zur kurzzeitigen rheinischen Euphorie. "Es gibt schon viele Spieler, die in so einer Situation weiche Beine bekommen", sagte Kompany. Nicht so seine Stars.