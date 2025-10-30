Köln - Die Rekord-Bayern sind bereit für das Mega-Duell mit Paris St. Germain. Vorher wartet aber noch das zur Pflichtaufgabe verkommene ehemalige Liga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Angesichts der beeindruckenden aktuellen Stärke scheint Europas neues Rekordteam Bayern München dem auf Normalgröße geschrumpften Ex-Meister wieder entrückt. "Wir waren auch letzte Saison schon gierig, aber jetzt haben wir natürlich auch große Lust, weitermachen zu wollen", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl nach der nächsten Machtdemonstration im DFB-Pokal.