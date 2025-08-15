DFB-Pokal Fürth-Coach fordert vor Pokal in Niedersachen "110 Prozent"

Fürth/Lohne (dpa/lby) - Von der klaren Favoritensituation will sich die SpVgg Greuther Fürth in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht blenden lassen. Der Zweitligist gastiert am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Blau-Weiß Lohne in Niedersachsen. "Das sind alles Gegner, die Fußball spielen können, da darf man sich nicht täuschen lassen von der vierten Liga", warnte Trainer Thomas Kleine. "Es ist ganz wichtig, so ein Spiel mit 110 Prozent anzugehen und nicht zu denken, man bekommt etwas geschenkt. Diese Zeit ist vorbei im Fußball."