DFB-Pokal Frauen: RB Leipzig nach 2:0 in Marburg im Pokal-Achtelfinale

Der Hessenliga-Vertreter war anders als RB in der Bundesliga gut in die Saison gestartet. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen liegen die Blau-Gelben an der Tabellenspitze. Die Leipzigerinnen schafften mit dem 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg erst am vierten Spieltag den ersten Sieg in der Bundesliga, verloren insgesamt schon drei Partien bei fünf Liga-Spielen.