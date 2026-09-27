Marburg - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Jonas Stephan gewann bei den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg mit 2:0 (2:0). RB-Kapitänin Annabel Schasching brachte ihr Team nach zwei Minuten mit einer Flanke aus halblinker Position, die sich über die Marburger Torhüterin ins Tor senkte, in Führung. Nach einer Viertelstunde erhöhte Emanuela Pfister auf 2:0.
DFB-Pokal Frauen RB Leipzig nach 2:0 in Marburg im Pokal-Achtelfinale
dpa 27.09.2026 - 15:03 Uhr