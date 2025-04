DFB-Pokal Frauen-Pokalfinale wohl zum dritten Mal ausverkauft

Köln - Sobald die wenigen Restkarten auch noch verkauft sind, wird das DFB-Pokal-Finale der Frauen am 1. Mai (16.00 Uhr/ARD und Sky) in Köln zum dritten Mal nacheinander ausverkauft sein. 44.400 Zuschauer waren bereits in den vergangenen beiden Jahren im Rheinenergie-Stadion dabei. Das Endspiel findet zum 16. Mal in Köln statt. Diesmal stehen sich der FC Bayern München und Werder Bremen gegenüber. Zuletzt hatte der VfL Wolfsburg zehnmal nacheinander den Pokal gewonnen, diesmal aber sind die Wolfsburgerinnen im Viertelfinale an der TSG Hoffenheim gescheitert.