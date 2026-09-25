Frankfurt/Main - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die hohen Geldstrafen für den FC Bayern München und den VfB Stuttgart nach dem massiven Einsatz von Pyrotechnik im DFB-Pokal-Finale Ende Mai reduziert. Beide Clubs sollten zunächst 260.000 Euro zahlen. Nach ihren Einsprüchen teilte der Verband nun mit, dass der VfB nur noch eine Strafe von 200.000 Euro bezahlen muss, der FC Bayern noch 170.000 Euro. Ein Drittel der Beträge können die beiden Clubs jeweils für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.