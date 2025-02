In der Liga geht es für die bayerischen Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auswärts beim FSV Mainz 05 weiter. Die Hauptaufgabe liege nun darin, endlich wieder mehr Torchancen herauszuspielen, sagte Marius Wolf. "Uns fehlt vielleicht die Zielstrebigkeit, so ein bisschen fehlen die Abläufe", sagte der 29-Jährige. "Den guten Lauf in der Bundesliga wollen wir trotzdem mitnehmen." Vor der Niederlage in Stuttgart blieb der FCA viermal nacheinander ungeschlagen und arbeitete sich dadurch ins Mittelfeld der Tabelle.