DFB-Pokal: FC Bayern bestreitet Halbfinale in Leverkusen am 22. April

Frankfurt/Main - Der FC Bayern München spielt am 22. April gegen Bayer 04 Leverkusen um den ersehnten ersten Einzug ins DFB-Pokal-Finale seit 2020. Der Deutsche Fußball-Bund hat mit seinen TV‑Partnern die Ansetzungen für das Halbfinale festgelegt.
Normalerweise werden die Halbfinal-Partien im DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. In diesem Jahr ist es anders. Die Bayern verfolgen nur ein Ziel.
Frankfurt/Main - Der FC Bayern München spielt am 22. April gegen Bayer 04 Leverkusen um den ersehnten ersten Einzug ins DFB-Pokal-Finale seit 2020. Der Deutsche Fußball-Bund hat mit seinen TV‑Partnern die Ansetzungen für das Halbfinale festgelegt.
Nach der Werbung weiterlesen
Dabei musste der Verband ein Problem lösen, da gleich drei der vier Halbfinal-Teilnehmer noch am 19. April in der Bundesliga beschäftigt sind. Die Bayern empfangen an dem Sonntag den Cupverteidiger VfB Stuttgart. Außerdem spielt der SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim.
Wegen der Terminierungen in der Liga und den internationalen Wettbewerben können die Halbfinal-Partien damit nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag und Mittwoch (21./22. April) ausgetragen werden. Die Stuttgarter empfangen die Freiburger nun erst am Donnerstag, 23. April (20.45 Uhr/ARD und Sky).
Das Bayern-Spiel in Leverkusen wird am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ausgetragen. Die Münchner wollen nach sechs Jahren unbedingt wieder mal ins Endspiel einziehen, das am 23. Mai in Berlin stattfindet.
Ihren 20. und bislang letzten DFB-Pokalsieg feierten die Münchner übrigens gegen den aktuellen Halbfinalgegner Leverkusen. Beim Triple-Gewinn 2020 unter dem damaligen Trainer Hansi Flick besiegte der Rekordchampion Bayer Leverkusen beim Finale im Olympiastadion mit 4:2. In der vergangenen Saison waren die Bayern ebenfalls gegen Leverkusen bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Beim 0:1 in der heimischen Allianz Arena sah Bayern-Kapitän Manuel Neuer früh die Rote Karte.