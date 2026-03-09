DFB-Pokal: FC Bayern bestreitet Halbfinale in Leverkusen am 22. April

Letzter Finalsieg 2020 gegen Leverkusen

Ihren 20. und bislang letzten DFB-Pokalsieg feierten die Münchner übrigens gegen den aktuellen Halbfinalgegner Leverkusen. Beim Triple-Gewinn 2020 unter dem damaligen Trainer Hansi Flick besiegte der Rekordchampion Bayer Leverkusen beim Finale im Olympiastadion mit 4:2. In der vergangenen Saison waren die Bayern ebenfalls gegen Leverkusen bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Beim 0:1 in der heimischen Allianz Arena sah Bayern-Kapitän Manuel Neuer früh die Rote Karte.