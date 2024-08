DFB-Pokal: Erster Bundesligist patzt: Bochum verliert in Regensburg

Regensburgs Innenverteidiger Florian Ballas erzielte in der 70. Minute per Abstauber nach einem Eckball die 1:0-Führung, die zu jenem Zeitpunkt verdient war. Wie schon in der Vorsaison, als es für Bochum in Bielefeld eine Niederlage nach Elfmeterschießen gesetzt hatte, kam der VfL also nicht über die erste Pokalrunde hinaus. Zuvor hatten sich an diesem Wochenende alle anderen Bundesligisten bei ihren Auswärtspartien durchgesetzt.