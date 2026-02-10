Cuisance hat Hertha-Sieg auf dem Fuß

Wer dachte, dass der Außenseiter nach der Pause einbricht, lag falsch. Freiburg gelangen kaum Entlastungsangriffe. Stattdessen musste der SC mehrere Ecken und Freistöße weg verteidigen. Richtig gefährlich wurde es erst wieder in der 69. Minute, als Vincenzo Grifo nahezu freistehend vergab. Mit der Grätsche rettete Marton Dardai im letzten Moment und lenkte den Ball neben das Tor.

Beiden Mannschaften fehlte über 90 Minuten die Überzeugung. Vorsicht statt Risiko lautete oft die Devise, sodass die Verlängerung folgerichtig erschien. Cuisance hatte in der 94. Minute Herthas beste Chance auf dem Fuß, scheiterte aber an Torhüter Florian Müller. Das wurde sofort bestraft.

Gechter hatte urplötzlich einen Aussetzer und spielte einen schwachen Rückpass auf Keeper Ernst. Von der Seitenlinie beobachtete Herthas Pechvogel, wie Suzuki dank seines richtigen Riechers das erste Tor des Abends erzielte. Kurz darauf machte Reeses Treffer aus rund 20 Meter den Patzer fast wieder wett. Kurz darauf vergab erneut Cuisance eine Riesenmöglichkeit.