Oldenburg - Ein kleines niedersächsisches Dorf aus der Regionalliga trifft auf die Millionenmetropole Berlin: Zwischen Jeddeloh II und der Hauptstadt liegen Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Hier der abstiegsbedrohte Viertligist aus der ländlichen Idylle im Ammerland, in der morgens die Traktoren über die Straßen rollen. Auf der anderen Seite der souveräne Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC mit Großstadttrubel, Regierungsviertel und Weltstadtflair. In der zweiten Runde des DFB-Pokals rücken beide Clubs am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) in Oldenburg allerdings ganz nah zusammen.