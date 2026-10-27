"Ich glaube, es gibt keinen oder selten Vereine, die mit so einer geringen Einwohnerzahl oder so einem kleinen Dorf, das im Fußball so weit geschafft haben", erklärte Jeddelohs Verteidiger Niklas von Aschegel. Für ihn ist es das "Spiel des Jahres", sogar das "Spiel des Lebens". Denn, betonte Olaf Blancke, Sportlicher Leiter des Clubs: "Das ist keine normale Situation. Wir nennen uns Dorfverein und wir leben das auch so." Blancke, Inhaber einer Physiotherapie, hat am Mittwoch ein straffes Programm. "Ich gehe ganz normal bis 15 Uhr arbeiten, dann gehe ich zum Fußball", schmunzelte er.