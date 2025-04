"Die Chance meines Lebens"

"Mit unserem Kader ist jede Trainingseinheit auf Champions-League-Niveau. Das hat man im täglichen Training bei Werder Bremen so einfach nicht", sagte sie. Der Wechsel nach München sei für sie "in meinem Alter die Chance meines Lebens, noch mal einen richtigen Schritt nach oben zu gehen. So etwas kann man eigentlich gar nicht ausschlagen."