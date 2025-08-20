DFB-Pokal der Frauen: Leipziger Fußballerinnen nach Andernach - Jena zu Chemie

Frankfurt/Main/Leipzig - Die Fußballerinnen von Bundesligist RB Leipzig müssen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals die Koffer packen. Die Mannschaft von Trainer Jonas Stephan ist beim Zweitligisten SG 99 Andernach gefordert, der in der vergangenen Spielzeit den elften Platz belegte. Gespielt wird zwischen dem 27. und 29. September. Das Endspiel findet am 14. Mai 2026 traditionell in Köln statt.