Leipzig - Martín Demichelis fordert im DFB-Pokal von RB Leipzig "ein intelligentes Spiel" bei Rot-Weiss Essen. An der Hafenstraße erwartet den Fußball-Bundesligisten heute (18.00 Uhr/Sky) "eine harte Aufgabe, das wissen wir genau. Wir treffen auf einen Drittligisten, der alles in dieses Spiel werfen wird - genau das macht den Pokal aus". Verzichten muss der Trainer auf Maxime Estéve (Schlag) und Christopher Nkunku (Adduktoren).
DFB-Pokal Demichelis fordert von RB in Essen ein "intelligentes Spiel"
dpa 27.10.2026 - 03:30 Uhr