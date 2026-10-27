DFB-Pokal Demichelis fordert von RB in Essen ein "intelligentes Spiel"

Die in der 3. Liga auf Platz drei stehenden Rot-Weissen sind daheim ebenfalls noch unbesiegt, gaben nur einen Punkt ab. In Runde eins schaltete das Team von Uwe Koschinat Erstliga-Absteiger FC St. Pauli (2:0) aus. Doch Leipzig, der Pokalsieger von 2022 und 2023, hat aktuell einen Auswärtsfluch: Die letzten fünf Spiele gingen wettbewerbsübergreifend (4:19 Tore) verloren. Bislang gelang der einzige Auswärtssieg in dieser Saison nur beim Regionalligisten Eintracht Trier (6:0) in der ersten Pokalrunde.