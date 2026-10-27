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DFB-Pokal Demichelis fordert von RB in Essen ein "intelligentes Spiel"

Im Pokal schaffte RB bislang den einzigen Auswärtssieg in dieser Saison. Gelingt das nach fünf Auswärtspleiten auch in Essen wieder?

DFB-Pokal: Demichelis fordert von RB in Essen ein intelligentes Spiel
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Martín Demichelis muss nun auch auswärts liefern. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Leipzig - Martín Demichelis fordert im DFB-Pokal von RB Leipzig "ein intelligentes Spiel" bei Rot-Weiss Essen. An der Hafenstraße erwartet den Fußball-Bundesligisten heute (18.00 Uhr/Sky) "eine harte Aufgabe, das wissen wir genau. Wir treffen auf einen Drittligisten, der alles in dieses Spiel werfen wird - genau das macht den Pokal aus". Verzichten muss der Trainer auf Maxime Estéve (Schlag) und Christopher Nkunku (Adduktoren).

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Die in der 3. Liga auf Platz drei stehenden Rot-Weissen sind daheim ebenfalls noch unbesiegt, gaben nur einen Punkt ab. In Runde eins schaltete das Team von Uwe Koschinat Erstliga-Absteiger FC St. Pauli (2:0) aus. Doch Leipzig, der Pokalsieger von 2022 und 2023, hat aktuell einen Auswärtsfluch: Die letzten fünf Spiele gingen wettbewerbsübergreifend (4:19 Tore) verloren. Bislang gelang der einzige Auswärtssieg in dieser Saison nur beim Regionalligisten Eintracht Trier (6:0) in der ersten Pokalrunde.