RB-Vorteile in Pokal-Duellen

Viermal siegten bislang die Leipziger, in der vorigen Saison schieden sie allerdings als Titelverteidiger bereits in Runde zwei durch ein 0:1 in Wolfsburg aus. Der bislang höchste Sieg gelang RB beim 6:1 in der 2. Runde der Saison 2019/2020.