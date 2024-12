DFB-Pokal Das erstaunlich frühe Pavlovic-Comeback: "Keine Angst"

Für Goretzka könnte es wieder schwer werden

Früher als erwartet war Pavlovic ins Teamtraining zurückgekehrt. Kompany stellte vor dem Leverkusen-Spiel ein Pavlovic-Comeback am Samstag in der Liga gegen den 1. FC Heidenheim in Aussicht. Der Nationalspieler ist jetzt wieder eine Option für alle noch anstehenden vier Pflichtspiele 2024.