DFB-Pokal Danks besucht Kompany und Kimmich vor Rückkehr gegen BVB

München - Bayern Münchens Co-Trainer Aaron Danks hat nach einem Besuch bei Chefcoach Vincent Kompany im Krankenhaus ein Update zum Gesundheitszustand des 40 Jahre alte Belgiers gegeben. "Er ist in guter Stimmung. Es sieht so aus, dass es jeden Tag besser wird", sagte Danks in der Pressekonferenz vor dem Zweitrunden-Spiel des Titelverteidigers im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Wann Kompany die Klinik verlassen kann, ist aber weiter offen.