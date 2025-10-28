DFB-Pokal Cottbus-Experte Werner will Stress in der Lausitz vermeiden

In der Vorsaison gewann er mit Werder in der ersten Runde mit 3:1, 2022 gewann er mit den Norddeutschen mit 2:1. Daher weiß der neue RB-Trainer um die Bedeutung. "Es ist ein K.o.-Spiel beim Tabellenführer der 3. Liga. Das ist keine einfache Aufgabe. Wir werden schauen, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Wir sind der Favorit und diese Rolle nehmen wir auch an", sagte Werner, der im Tor den Belgier Maarten Vandevoordt für Peter Gulacsi bringt. Cottbus bangt nach dem 4:3 gegen Havelse um Stürmer Erik Engelhardt, der angeschlagen vom Platz musste.