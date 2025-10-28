DFB-Pokal Cottbus-Experte Werner will Stress in der Lausitz vermeiden

Leipzig/Cottbus - Beide Teams kommen mit viel Schwung ins Zweitrundenspiel des DFB-Pokals. Energie Cottbus ist daheim noch ungeschlagen und will die Minichance gegen Bayern-Jäger RB Leipzig an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) nutzen. "Das wird ein Kampf", verspricht Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Doch der zweimalige Pokalsieger aus Leipzig will den Stress in der Lausitz möglichst vermeiden. "Ziel ist es, keinen turbulenten Spielverlauf zuzulassen. Ich habe mit Bremen dort gespielt, es wartet ein leidenschaftlicher Gegner auf uns", sagte RB-Cheftrainer Ole Werner, der fast so etwas wie ein Cottbus-Experte ist.