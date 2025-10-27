DFB-Pokal Cottbus-Experte Werner will mit RB Stress vermeiden

Leipzig/Cottbus - Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz verspricht einen Kampf. Cottbus-Experte Ole Werner möchte hingegen mit RB Leipzig im Pokalspiel beim Drittligisten den großen Stress gerne vermeiden. "Ziel ist es, keinen turbulenten Spielverlauf zuzulassen. Ich habe mit Bremen dort gespielt, es wartet ein leidenschaftlicher Gegner auf uns", sagte der RB-Cheftrainer vor dem Zweitrundenspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei den Lausitzern und betonte: "Wir werden den Tabellenführer der dritten Liga nicht unterschätzen."