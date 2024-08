DFB-Pokal Comeback vom Rekordreferee: Brychs Freude auf große Rückkehr

München - Rekord-Schiedsrichter Felix Brych freut sich nach seinem Kreuzbandriss auf ein eindrucksvolles Comeback. "Meine Vorfreude ist gepaart mit großer Dankbarkeit an Ärzte, Physiotherapeuten und an den DFB. Der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher hat mir gesagt, dass er mir den Platz frei hält – das hat mich sehr gefreut", sagte Brych der Deutschen Presse-Agentur vor seiner Rückkehr im DFB-Pokal an diesem Samstag. "So hatte ich genügend Zeit, mich auszukurieren und mich in die körperliche Verfassung zu bringen, in der man für eine Bundesliga-Saison sein muss."