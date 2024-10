Die von WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose trainierten Nürnberger hatten in der 2. Bundesliga zuletzt dreimal nacheinander gewonnen, während sich Hoffenheim in dieser Saison bislang noch auf der Suche nach Konstanz befindet. Umso erfreuter dürfte der immer wieder in die Kritik geratene Matarazzo das Weiterkommen aufgenommen haben.