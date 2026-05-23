DFB-Pokal Bayern gehen ohne Neuer auf Double-Jagd gegen Stuttgart

Die Münchner stehen zum 25. Mal im Endspiel und gehen nach den drei Siegen in den bisherigen Saisonduellen als Favorit in die Partie im Berliner Olympiastadion. Verzichten müssen sie dabei auf Nationaltorwart Manuel Neuer, der wegen einer Wadenverletzung ausfällt. Vertreten wird der Kapitän, dessen WM-Teilnahme nicht in Gefahr ist, von Jonas Urbig.