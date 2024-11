Zwei Wochen nach dem 2:2 in der Liga in Freiburg taten sich die Münchnerinnen schwer, ihre Überlegenheit auszuspielen und mussten am Ende zittern. Der SC verlor kurz vor Schluss noch Nicole Ojukwu durch eine Sprunggelenkverletzung. Die Bayern-Fußballerinnen stehen auch in der Runde der acht Besten in der Champions League und liegen in der Meisterschaft auf Rang drei.