DFB-Pokal Bayern-Coach Kompany erwartet "totalen Kampf" in Leverkusen

Musiala rückt noch mehr in den Mittelpunkt

Durch den Ausfall von Nationalspieler Serge Gnabry wird Jamal Musiala mehr in den Fokus rücken. Dieser komme nach der schweren Unterschenkelverletzung aus dem vorigen Sommer und der monatelangen Reha immer besser in Form, sagte Kompany. "Meine Meinung ist, dass er jetzt auch physisch, nicht nur von der Kraft her, aber auch von der Laufbereitschaft her, schon ganz nah ist an seinem besten Niveau. Also Laufen, Pressen, wie wir das machen, das kann er jetzt. Zweikämpfe führen, das kann er. Und dann gibt's nur die Frage, wann kommt dieser Magic Musiala wieder, an den die Leute sich erinnern, an Jamal in seiner allerbesten Zeit. Und das kommt hundertprozentig irgendwann wieder."