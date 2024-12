DFB-Pokal Alonso vor Rückkehr nach München: "Bayern ist immer Favorit"

Wieder dabei ist auch Florian Wirtz, der am Samstag bei Union Berlin erst nach einer Stunde ins Spiel kam und gleich am Ausgleichstreffer beteiligt war. Sein Trainer schwärmt von der derzeitigen Form seines besten Spielers. "Er ist ein Unterschiedsspieler, der sich jeden Monat verbessert hat und erwachsener spielt", befand Alonso vor dem zweiten Auftritt in München in dieser Spielzeit. Vor zwei Monaten in der Liga gab es ein 1:1. "Das wird eine Herausforderung für uns", sagte der 43-Jährige.