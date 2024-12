DFB-Pokal-Achtelfinale KSC-Coach als Pokal-Fan: "Liebe diesen Wettbewerb"

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der DFB-Pokal weckt bei Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC ganz besondere Gefühle und vor dem Achtelfinal-Duell mit dem FC Augsburg große Vorfreude. "Ich liebe diesen Wettbewerb", sagte der 42-Jährige vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). "Wir sind alle noch in einer ganz anderen Form mit dem DFB-Pokal groß geworden, als das heute möglich ist." In seiner Jugend habe man das Spiel im Radio gehört, auf eine Überraschung gehofft und sich die Highlights später im Fernsehen angeschaut.