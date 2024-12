Hoeneß: "Zwei ganz große Ziele"

Die körperliche und mentale Frische wird ein Thema sein. Inmitten der Englischen Wochen mit dem nächsten Auftritt schon am Freitag gegen den 1. FC Union Berlin kündigte Hoeneß an, mit seinen Spielern Gespräche zu führen. In Bremen (2:2) machte der VfB am Samstag zwei Rückstände wett. Es stimmte die Moral, phasenweise aber an defensiver Stabilität.