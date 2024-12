DFB-Pokal-Achtelfinale Eberl: Kein Kontakt zu Wirtz - "Jamal oberstes Ziel"

München - Fußball-Rekordmeister Bayern München steht laut Sportchef Max Eberl nicht in Kontakt zu Leverkusens Jungstar Florian Wirtz wegen einer möglichen Verpflichtung im kommenden Sommer. "Bei uns gibt es momentan Kontakt zu den Spielern, wo wir Verträge verlängern wollen. Da ist Jamal (Musiala) unser oberstes Ziel. Wir sprechen, und wir sprechen sehr, sehr gut", sagte Eberl am Rande des Pokal-Spiels gegen Bayer Leverkusen in der ARD auch mit Blick auf die Vertragsverhandlungen mit Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich.