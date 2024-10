Regensburg - Im Duell der Interimstrainer hat Andreas Patz mit dem SSV Jahn Regensburg im DFB-Pokal den Fürther Leonhard Haas ausgestochen. Vier Tage nach dem 3:8-Desaster beim 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga und der anschließenden Trennung von Aufstiegscoach Joe Enochs zog der Jahn durch ein am Ende in Unterzahl erkämpftes 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth ins Achtelfinale ein. Für den bisherigen Co-Trainer Patz war es ein perfekter Einstand als Chef am Spielfeldrand.