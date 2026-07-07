DFB nach dem WM-Aus: Völler räumt Nagelsmann-Fehler ein - Abfindung niedriger

Künftig wohl kein Familienbesuch mehr

Als eine Lehre aus der dritten verkorksten WM am Stück nahm Völler auch den Umgang mit den Familien der Spieler, die teilweise im Teamquartier dabei waren, mit. "Ja, jetzt kann man im Nachhinein sagen, müssen wir das jetzt in England auch wieder so machen? Wahrscheinlich wird es dann ein bisschen anders gehandhabt, ich weiß es noch nicht. Das wird man dann sehen", sagte Völler, der bis zu Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und Irland weitermachen will.