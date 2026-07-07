DFB nach dem WM-Aus: Völler räumt Nagelsmann-Fehler ein - Abfindung niedriger

Frankfurt/Main - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Fehler des zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann eingeräumt, findet die Kritik an ihm aber immer noch als zu extrem. "Es gibt ein paar Dinge, die man kritisch sehen kann. Die extreme Kritik an Julian fand ich ungerecht, da tut er mir leid. Es gab durchaus unglückliche Aussagen von Julian, aber die Stimmung um ihn war vor dem Turnier schon nicht gut", sagte Völler in einer Medienrunde mit "Bild", "Frankfurter Rundschau", der "Funke Mediengruppe", "Kicker" und "Süddeutscher Zeitung" in Frankfurt am Main.