München - Die Premiere von Giulia Gwinns Buch hat sich auch FC Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht entgehen lassen. Die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stellte im Münchner Literaturhaus "Write your own story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" vor. Im Publikum waren unter anderen Gwinns Eltern Gabi und Florian, Bayern-Präsident Herbert Hainer und eben Hoeneß.