Unter dem Motto „Alle Kinder spielen die ganze Zeit – Kein Kind bleibt zu Hause!“ fand kürzlich der 1. Jugend-Fußball-Kongress des Deutschen Fußballbundes (DFB) in Frankfurt am Main statt. Hierzu waren alle 21 Landesverbände eingeladen. Der Thüringer Fußballverband konnte zehn Teilnehmer entsenden. Unter der Leitung des Jugendobmanns des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV), Christopher Graßmuck, waren in der zehnköpfigen Thüringer Delegation aus dem KFA Rhön-Rennsteig Lea Wilhelm, Spielerin vom FC Steinbach-Hallenberg, Nils Lämmerhirt, Spieler vom FSV Mittelschmalkalden, Christian Hutterer, Trainer des Herpfer SV 07 und Mario Dittmar vom FSV 06 Mittelschmalkalden als Vertreter der neun KFA des TFV in Frankfurt dabei.