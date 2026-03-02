DFB-Coach über WM-Kader: Nagelsmann stellt Goretzka große WM-Rolle in Aussicht

"Du musst extrem darauf achten, wie ein Spieler damit umgeht, wenn er bei uns Kaderplatz 15 oder 16 ist, obwohl er bei seinem Verein als Top-6-Mann gilt, der immer spielt. Kann ein Spieler, der im Verein Stammspieler ist, bei uns in solch eine Rolle wachsen oder nicht?" Das herauszufinden, sei natürlich sehr schwer, erklärte der Bundestrainer. "Aber wir haben viel Erfahrungswissen aus den Lehrgängen im vergangenen Jahr. Es gibt Spieler, die diese Rolle bei uns nicht gut erfüllen können", so Nagelsmann.