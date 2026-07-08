Berlin - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wünscht dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp viel Gestaltungsfreiheit in seiner mutmaßlich neuen Rolle. "Ich hoffe, dass sie ihm beim DFB alle Zeit und alle Befugnisse geben, die er für echte Verbesserungen braucht. Dazu gehört, dass er für jede Position die Leute mitbringen kann, die in seinem Sinne mitarbeiten", schrieb Matthäus in einem Beitrag für die "Sport Bild". Namentlich nannte der 65-Jährige die 2014er-Weltmeister Per Mertesacker und Bastian Schweinsteiger, die er sich gut in Klopps Team vorstellen könne und die nötige Expertise hätten.