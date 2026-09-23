Zürich - Frankreichs Nationalstürmer Kylian Mbappé kann die Euphorie um Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer nachvollziehen. "Völlig zu Recht. Klopp ist einer der besten Trainer der letzten 20 Jahre", sagte der bei Real Madrid unter dem portugiesischen Star-Coach José Mourinho trainierende Angreifer der "Sport Bild". "Mourinho, Klopp, das sind Trainer, unter denen jeder Profi spielen möchte. Es ist einfach schön, ihn wieder auf der Trainerbank zu sehen. Ich freue mich sehr auf das nächste Spiel gegen ihn."