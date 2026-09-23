Mbappé bestätigte, dass Klopp ihn zu seiner Zeit als Trainer des FC Liverpool gern zu dem Premier-League-Club geholt hätte. "Ich wäre damals sehr gerne zu ihm gewechselt", sagte der Franzose. Aber für diesen Schritt sei es zu Beginn seiner Profikarriere noch zu früh gewesen. "Ich war noch nicht bereit, mein Heimatland zu verlassen. Ich wollte in meine Heimatstadt, nach Paris. Ich hatte gerade einmal ein Jahr für Monaco gespielt und brauchte damals mein Umfeld, um mich wohlzufühlen. Deshalb bin ich zu PSG gegangen."