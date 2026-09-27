Im Ziel rätselte Helen Hoffmann noch leicht verlegen, ob sie denn gewonnen hat. Doch als nach und nach die Glückwünsche eintrafen, war rasch klar: Die Favoritin war die Schnellste. Im Rahmen des Deutschlandpokals im Skilanglauf setzte sich die Olympiastarterin im 8,9-km-Rennen in der klassischen Technik per Intervallstart in 23:00,9 Minuten vor den zeitgleichen Charlotte Böhme (Klingenthal) und Kim Hager (Gefrees/36,9 Sekunden) durch. Rund 200 Athleten waren bei besten äußeren Bedingungen in der sonnenüberfluteten Lotto-Ski-Arena gestartet und mussten sich im Oberhofer Skiroller-Labyrinth hinauf ins Ziel bis zum „Teller“ unweit der Bundeswehrkaserne kämpfen.