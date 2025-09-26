Insgesamt 43 Teams waren beim zweitägigen U14/U18-Deutschlandpokal im Faustball – moderiert von Normen Koch (Veilsdorf) und Joseph Höhn (Bachfeld) – am Start. Auch wenn die Ergebnisse der Thüringer sehr übersichtlich ausfielen – die Veranstaltung mit dem SV EK Veilsdorf als Gastgeber war gelungen. Los ging’s mit dem Einmarsch aller Mannschaften und dem Highlight daneben – einem richtig ausgewachsenen Ochsen. Das hatten viele Teilnehmer noch nicht gesehen. Und am zweiten Wettkampftag wurde das erste Mal überhaupt beim Faustball auch Blasmusik serviert.