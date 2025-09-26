Insgesamt 43 Teams waren beim zweitägigen U14/U18-Deutschlandpokal im Faustball – moderiert von Normen Koch (Veilsdorf) und Joseph Höhn (Bachfeld) – am Start. Auch wenn die Ergebnisse der Thüringer sehr übersichtlich ausfielen – die Veranstaltung mit dem SV EK Veilsdorf als Gastgeber war gelungen. Los ging’s mit dem Einmarsch aller Mannschaften und dem Highlight daneben – einem richtig ausgewachsenen Ochsen. Das hatten viele Teilnehmer noch nicht gesehen. Und am zweiten Wettkampftag wurde das erste Mal überhaupt beim Faustball auch Blasmusik serviert.
Deutschlandpokal im Faustball „Kleine Ziele stecken“ – mit Blasmusik und einem Ochsen
Redaktion 26.09.2025 - 18:00 Uhr